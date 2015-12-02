Грибаускайте обвинила Россию: "беспокоит" Украину, показательно борется с терроризмом

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на территории Украины Российская Федерация продолжает нарушать международное право.

Об этом она сообщила в Вильнюсе во время встречи с главой украинского государства Петром Порошенко, пишет Укринформ со ссылкой на данные пресс-службы литовского политика.

В то же время Грибаускайте выразила мнение, что РФ занимается показательной борьбой с терроризмом.

"Хрупкое "перемирие" в Украине не является миром. Режим прекращения огня постоянно нарушается, тяжелое вооружение не отведено, а контроль Украины над своей границей не восстановлен", — добавила президент.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Российская Федерация не вывела с востока Украины свои войска и оборудование. Ознакомиться с его мнением можно здесь.