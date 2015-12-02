Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от РФ

Украине удалось добиться энергетической независимости от России, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что за год работы нынешнего правительства достигнуто очень много, передает Depo.ua.

"За этот год мы не допустили дефолта, очистили банковскую систему, реструктуризировали долги, добились, наконец-то, энергетической независимости от России", — заявил Порошенко.

"У нас сегодня исполняется год украинскому правительству, и за этот год мы можем сказать, что было не только подписано, но и началась имплементация Соглашения об ассоциации", — сказал президент.

Он добавил, что за прошедший год создана мощная проукраинская коалиция в мире, новая украинская армия, начата реформа децентрализации, а также в парламент направлен проект изменений в Конституцию по судебной реформе.

"Сегодня мы не будем и не можем реагировать на шантаж как энергетический, так и торговый. Украина стала сильнее", — заявил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский Кабмин объявил о "новой политике энергетической независимости", которую планируется выполнять уже в ближайшие годы.