В штабе АТО рассказали, где на Донбассе враг беспокоил силовиков обстрелами

В среду, 2 декабря, в зоне АТО на Донбассе с 18 часов и до полуночи боевики шесть раз обстреливали позиции силовиков на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь из разного оружия.

"Из автоматических гранатометов и стрелкового преступники осуществили обстрелы Опытного, поселка Пески и района Авдеевки", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по их данным, из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия орудующие на Донбассе террористы атаковали населенные пункты Майорск и Артемово.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.