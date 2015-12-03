Плотницкий объявил Захарченко "железнодорожную" войну

Главарь ЛНР Игорь Плотницкий в рамках торговой войны между самопровозглашенными "республиками" потребовал от начальника т. н. Луганской дирекции железнодорожных перевозок Геннадия Бородина полной независимости от Донецка.

Об этом сообщает аналитический отдел ГИ "Права справа".

Еще до начала вооруженного противостояния на Донбассе Луганская дирекция подчинялась Донецкому офису "Укрзалізниці". Без согласования с Донецком в Луганске не могли принять ни одного решения — от графика движения, до принятия на работу сотрудника. Статус территорий изменился на "временно оккупированные", но система подчинения Луганской дирекции осталась неизменной.

По состоянию на 1 декабря в штате Луганской дирекции числятся 800 человек, которые не выходят на работу — они не уволились, но отсутствуют по разным причинам на рабочих местах. В Луганской дирекции не могут их уволить без согласования с Донецком, а Донецк такого согласия не дает.

Примечательно, что этот повод использован Плотницким для установления тотального контроля за работой железной дороги на оккупированной части Луганщины. Сейчас Плотницкий требует от Бородина не выполнять распоряжения своего непосредственного руководства из Донецка и заявляет о подчинении т.н. Луганской дирекции непосредственно "совету министров" ЛНР.

Фактически речь идет о продолжении "торговой войны" между двумя "республиками", в рамках которой руководством ДНР был введен запрет на проезд вагонов, идущих из ЛНР, через железнодорожную станцию ​​"Дебальцево". В свое время из-за этого запрет на подъездных путях со стороны станций "Штеровка", "Карахаш" и "Должанская" накопилось около 60 вагонов с угольным концентратом.