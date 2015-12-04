Главари ЛНР написали Украине "закон" об амнистии боевиков и чиновников-сепаратистов

Руководством ЛНР разработан "проект закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "законом" предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших на территории Донбасса действия, содержащие признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и которые были: участниками военных формирований или лицами, задействованными в деятельности таких формирований; участвовали в деятельности самопровозглашенных органов государственной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей или противодействовали проведению антитеррористической операции (в период с 22.02.2014 г.).

Проектом также предусматривается закрытие по представлению Генпрокуратуры Украины всех уголовных производств, освобождение от уголовной и административной ответственности лиц, в т.ч. находящихся под следствием или уже осуждены судами Украины за участие в деятельности ЛНР/ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее главари ЛНР стали искать "законные" основания, чтобы узаконить захват имущества.