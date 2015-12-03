ФСБ занялась поведением боевиков ЛНР: напиваются и бьют из минометов по своим

Дисциплина боевиков ЛНР упала до крайне низкого уровня — они пьют и устраивают обстрелы своих же позиций из тяжелого оружия.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, в настоящее время самая худшая ситуация с состоянием воинской дисциплины сложилась в соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" (ЛНР). Последний случай, который привел к применению оружия военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, в частности с использованием минометов для обстрелов собственных позиций, расследуется комиссией ФСБ РФ, рассказали в ГУР.

Напомним после ротации командного состава передовых подразделений 1 АК (ДНР) и 2 АК (ЛНР) боевики не смогли организовать взаимодействие на необходимом уровне, что привело к увеличению количества "дружественных" обстрелов. 29 ноября в результате открытия "дружественного" огня сепаратисты понесли потери — в Донецкую областную больницу Калинина были доставлены четыре раненных военнослужащих и тела трех погибших.