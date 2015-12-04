"Няш-Мяш" прокурорша заявила об аресте имущества координатора блокады Крыма

Наложен арест на его имущество в целях возмещения причиненного ущерба.
Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что суд арестовал имущество координатора гражданской акции по блокаде Крыма, владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова.
Об этом пишет Крым.Реалии.
"Установлена причастность Ислямова к преступлению. Наложен арест на его имущество в целях обеспечения исполнения приговора по уголовному делу, то есть в целях возмещения причиненного ущерба", — сказала Поклонская.
Она не уточнила, о каком именно деле идет речь. При этом Поклонская не исключила, что имущество Ислямова будет конфисковано в счет возмещения ущерба. О том, какое конкретно имущество Ислямова арестовано и другие подробности не сообщаются.
Реакции Ислямова на данное заявление пока нет.
2 ноября в Крыму прошли обыски в домах бывших сотрудников крымскотатарского телеканала ATR – Лили Буджуровой, Эльзары Ислямовой и в доме родителей владельца телеканала Ленура Ислямова, а также в его доме в Москве. В день проведения обысков крымское управление ФСБ объявило о возбуждении уголовного дела против Ленура Ислямова. При этом, в чем именно подозревается бизнесмен, в пресс-службе не уточнили. Сам Ислямов заявил, что из него в России хотят сделать Басаева.
Ислямов является координатором акции по блокаде Крыма, которая стартовала в Херсонской области у админграницы с полуостровом 20 сентября. Участники акции блокируют проезд в Крым грузовиков с товарами и продуктами. Сейчас активисты препятствуют поставке электричества с материковой Украины на полуостров.