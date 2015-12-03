Керри: сотрудничество США и России не коснется интересов Украины

Возможная кооперация США с Российской Федерацией по важным вопросам международной повестки дня не коснется интересов Украины, заявил государственный секретарь США Джон Керри заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко в четверг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Собеседники скоординировали позицию по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности относительно обработки модальностей по подготовке выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и по наблюдению БДИПЧ ОБСЕ.

Керри подтвердил неизменную позицию США о необходимости сохранения санкций против России до полной имплементации "минских договоренностей".

Госсекретарь США также заверил, что возможна кооперация с РФ по важным вопросам международной повестки дня не будет осуществляться за счет интересов Украины.

Порошенко проинформировал собеседника о последних шагах в направлении внутренних реформ в Украине.

Керри, в свою очередь, отметил завершения процедуры с назначением руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, отметив, что это - чрезвычайно важный сигнал в направлении решительной борьбы с коррупцией, отмечает пресс-служба.

Порошенко и Керри обсудили график ближайших контактов на высоком уровне между Украиной и США.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины во вторник, 8 декабря.