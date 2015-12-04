Под Горловкой боевики сжимают ударный кулак: гонят бронетехнику и боеприпасы

Пользуясь относительным затишьем на Донбассе, боевики продолжают усиливать свои тактические группы в районе Горловки и Ясиноватой Донецкой области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

ПО данным военного эксперта, в район Горловки активно прибывает грузовой транспорт с боеприпасами (по 10-15 машин в сутки), также зафиксирована переброска бронетехники (за сутки — четыре БМП-1 и БМП-2 и две МТ-ЛБ).

В районе Крутой Балка (Ясиноватский район) боевики сосредоточили не менее усиленной роты с бронетехникой (до десятка бронемашин — в основном МТ-ЛБ, несколько БТР и БМП, одна БРДМ-2) и миномётами (5-6 единиц 82-мм и два 120-мм).

Также в данном районе зафиксирована батарея 100-мм противотанковых орудий МТ-12 (замаскирована в частном секторе), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что двумя днями ранее под Горловкой боевики пытались атаковать позиции сил АТО, однако были отбиты, понесли потери убитыми и ранеными и отступили.