Порошенко рассказал, как Путин хочет ослабить Европу

Президент Петр Порошенко заявил, что глава РФ Владимир Путин хочет дестабилизировать ситуацию в Сирии и спровоцировать новые волны мигрантов с целью ослабить Европу.

Об этом он сообщил в интервью Le Figaro, пишет InoPressa.

По мнению политика, чтобы бороться против ИГИЛ и российского лидера, ради безопасности континента необходимо, чтобы европейцы были едины и сильны.

"Владимир Путин в Сирии стремится, в первую очередь, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать новые волны мигрантов с целью ослабить Европу", — отметил Президент.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов выразил мнение, что сейчас "гибридная война" российского разлива начинает расползаться по Европе. Ознакомиться с мнением чиновника можно здесь.