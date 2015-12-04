В "Народном фронте" заявили, что Крым стал костью в горле для России

Чтобы удержать аннексированный Крым, Россия уже потратила 200 млрд долларов из своего резервного фонда.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский в эфире телеканала "1 + 1".

"Кроме того, Россия имеет огромные проблемы в Сирии, с Турцией, с международным сообществом и она тратит невероятные средства, чтобы как-то вернуться и выкарабкаться наверх, однако все это фарс и театр абсурда. Мы четко понимаем, что Россия на пути к международной и экономической изоляции", — сказал Логвинский.

Представитель "Народного фронта" также подчеркнул, что "Крым стал костью в горле для России на пути дальнейшей агрессии".

"Если мы сегодня говорим, что Россия якобы построила какой энергомост, то завтра с такими же успехами на полуостров будет строить пенсионный, зарплатный и другие мосты. Это все искусственное и основанное на украденных средствах у ЮКОСа и других компаний", — подчеркнул нардеп.

"Многие международные лидеры, таких как Каддафи, считали, что могут пожизненно управлять миром или хотя бы своим государством. Мы знаем такие конгломераты, как Советский Союз, который был огромной машиной и, казалось, что он никогда не распадется. Однако история показывает, что тот, кто считает себя Богом, и принимает ответственность за судьбы других людей, в том числе их убивает, он всегда понесет должное ответственность", — резюмировал Логвинский.