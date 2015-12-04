Боевики наглеют: три часа обстреливали Зайцево и Майорск

Боевики значительно активизировали обстрелы украинских позиций на всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, по данным штаба, с 9 утра враг 4 раза открывал огонь по опорным пунктам бойцов в Зайцево, Майорске и Новгородском.

"При этом обстрелы Зайцево и Майорска продолжались около трех часов. Вооруженные силы Украины дважды открывали огонь в ответ с незапрещенного Минскими договоренностями стрелкового оружия", — отметили в штабе.

Кроме того, 12 раз наемники открывали огонь в районе Песок, Зайцево, Новгородского и Красногоровки. Подавляющее большинство обстрелов – 7 раз – было сосредоточено на Новгородском.

"Преступники вели огонь из стрелкового оружия, автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 82-мм минометов, а также вооружения БМП-2", - говрится сообщении штаба.

Напомним, ранее в штабе сообщали, что боевики провоцировали силы АТО на трех направлениях

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