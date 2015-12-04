Порошенко пообещал подготовить стратегию по возврату Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что даст распоряжения секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову относительно подготовки стратегии деоккупации Крыма.

Об этом президент заявил на встрече с блогерами, экспертами и журналистами, написал в Facebook политолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

"Петр Порошенко просил не цитировать его, кроме того, встреча прошла в режиме офф-рекордс. Поэтому поделюсь скорее впечатлениями", — пишет Березовец.

"Меня отдельно интересовала ситуация по Крыму, в частности затягивание с принятием стратегии деоккупации. Президент пообещал отдельную встречу по этой теме и сказал, что отдаст ряд соответствующих распоряжений Турчинову", — пишет он.

Березовец отметил, что блокада Крыма снова вернула его в международную повестку дня, и Порошенко понимает, что дальше тянуть со стратегией нельзя.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что деоккупация оккупированного Россией Крыма с большой вероятностью может произойти в 2018 году.

Чубаров также заявлял, что энергоблокада Крыма заставит рассматривать вопрос о деоккупации Крыма на высшем международном уровне.