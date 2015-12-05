В штабе АТО рассказали, как боевики нарушали "тишину" на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе вдоль линии разграничения боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористов произошли, начиная с 18 часов 4 декабря и до 6 утра следующего дня.

"В 20:20 в течение получаса противник прицельно обстреливал наш опорный пункт в районе Широкино", — отметили военнослужащие.

Кроме того, противник вел неприцельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону позиций в районе Майорска, Авдеевки, Луганского, Песков и Красногоровки.

"Поскольку враг находился на значительном расстоянии от наших позиций и не предпринимал попыток приблизиться к опорным пунктам воинских частей и подразделений ВСУ, наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.