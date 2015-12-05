От субботы до субботы. Предотчетная суета, Путин в Крыму и грани гибридности

5 декабря 2015, 21:00

Украинская политиэлита ждет прилета Джо Байдена, словно второго пришествия.

Члены Кабинета министров заметно оживились накануне отчета правительства и визита Джо Байдена в Украину. Владимир Путин высадился в Крыму в роли мега-ватника. Гибридная агрессия России заставляет искать ответы на действия Кремля не только Украину, но и НАТО.

Кабмин готовится к отчету о работе за год. Арсений Яценюк не только пообещал с понедельника череду ведомственных бенефисов членов его правительства, но и взял на себя роль первой скрипки. Не без исключений, конечно — за решение Владимира Демчишина поставлять электроэнергию в Крым премьер отдуваться не намерен, о чем и сообщил в интервью украинским телеканалам. Зато в остальных отраслях, если верить Арсению Петровичу, все более-менее стабильно — полностью профинансированы потребности Вооруженных Сил, уверенно собираются налоги и выплачиваются субсидии. Видимо, министр информационной политики Юрий Стець решил подать в отставку исключительно по причине невозможности направить в необходимое русло весь поток ошеломляюще правильной информации, льющийся из Кабмина. Впрочем, ротация кадрового состава правительства — вопрос фактически решенный, разве только предположения о судьбе Яценюка разнятся. К примеру, нарастающая пиар-активность Михеила Саакашвили дает пространство для предположений о политической судьбе лидера "Народного фронта".

Когорта представителей украинской политической элиты ждет прилета Джо Байдена, словно второго пришествия. Американский вице-президент вольно или невольно взял на себя роль диспетчера  в разрешении существующих в отечественной политике проблем. Впору переименовать коалицию "Европейская Украина" в "Подручные Байдена", чтобы максимально соответствовать степени влияния заокеанского заинтересованного лица.

Многие наблюдатели отнесли к влиянию Байдена решение Николая Мартыненко сложить с себя депутатские полномочия. Его, напомню, старательно треплет соратник по коалиции из фракции БПП Сергей Лещенко с настойчивостью, заведомо требующей дальнейшего распространения разоблачительного энтузиазма и на столпов пропрезидентской фракции. За лишение Мартыненко мандата (и поста главы парламентского комитета по вопросам энергетической политики) еще нужно проголосовать. Сам он выглядит слишком опытным политическим игроком, чтобы поддаться эмоциональному порыву. Напомню, что Мартыненко — выходец из комсомола, успевший стать известным в качестве одного из "любих друзів" Ющенко и не потерявшийся после ухода третьего президента из большой политики.

Но вернемся к теме электричества и Крыма. Решать проблему обесточенного после взрыва опор ЛЭП в Херсонской области прилетел на полуостров лично Владимир Путин. "Благодетель крымчан" показательно запустил энергомост с Кубани, который на самом деле в обозримом будущем крымские энергетические проблемы решить не сможет. Зато минимизирует возможности местных жителей протестовать, ведь "всемогущий электроноситель" все решил. Путин не склонен наказывать по горячим следам, поэтому главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова ожидает мука предвкушения увольнения. И поделом. Путин же в контексте нарастающего "обмена любезностями" с Турцией о Крыме забыть никак не может, он ему нужен

Интересно отметить, что гибридная война, развязанная Россией против Украины, находит неожиданные отклики. И речь не только о программной статье Александра Турчинова, в которой секретарь СНБО напомнил, что заключать союз в борьбе с терроризмом с Россией недопустимо. НАТО ответило не только принятием стратегии противодействия гибридным воздействиям, но и приглашением Черногории стать членом Альянса, что в Кремле воспринято как вызов российским внешнеполитическим интересам на Балканах.

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