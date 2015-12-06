Ситуация в АТО: боевики вели неприцельный огонь по нашим воинам, а по Новгородскому работал снайпер

За прошедшие сутки, 5 декабря, пророссийской террористы в зоне АТО обстреливали украинские позиции из разнокалиберного оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"С 18 часов вчерашнего дня до 6 утра, 6 декабря, террористы продолжили провокационные обстрелы на Донецком и Артемовском направлениях.

Из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели неприцельный огонь по Авдеевке, Пескам, Новгородскому и Троицкому.

Зайцевое и Майорськ противник обстреливал из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе сообщили, что пророссийские террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в Широкино и Новгородскому.

Также по Новгородскому работал снайпер.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.