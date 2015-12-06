Скандальный ролик от имени ИГИЛ: кто, как и зачем распространяет фейковые угрозы

Вся российская действительность последних лет стала какой-то гибридной. То "вежливые люди" в Крыму, которые сначала "ихтамнет", а потом оказывается, что "мы будем стоять сзади женщин и детей". То уволенные российские десантники на Донбассе, которые сначала "ихтамнет", а потом их закапывают под номерками. То же импортозамещение, например, сыр российского производства — в магазине вроде бы есть, а самого сыра в этом сыре, как такового, и нет.

Точно такой же гибридной является и российская информационная война. Основными принципами российской пропаганды стала ложь и размыливание смысла, все эти "их там нет" и "а ты докажи". Бойкие российские тролли наскакивают, делают маленькие информационные инъекции и вбрасывают нужные тезисы. Когда же кто-то пытается возразить, беседу тут же сводят до уровня издевательства и идиотских шуточек над оппонентом. В таком ключе действуют все российские пропагандисты, задача которых — внушить свою идею и заставить даже самого трезвомыслящего человека сомневаться в окружающей действительности.

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Что довольно смешно, по этой же кремлёвской методичке вполне ожидаемо действуют и создатели скандального ролика от имени ИГИЛ, в котором и Украину, и несколько десятков относительно нейтральных стран назвали врагами террористической организации и пообещали утопить в крови. Основатель российской медиа-студии My Duck's Vision Юрий Дегтярёв, авторству которой столь очевидно принадлежит данный ролик, признал причастность к его созданию. Впрочем, серьёзно ли он это сделал, или же только паясничает, мы разбираться не будем. Лучше, пожалуй, восстановим всю картину по мелким деталькам, а шутит ли г-н Дегтярёв, вы потом решите сами. Если раньше мы могли понимать, кто стоит за этой громкой мистификацией, то теперь можем понять, как была осуществлена эта провокация, и кто получил от того свою выгоду.

Итак.

С самого начала ролик от имени ИГИЛ вызвал множество недоуменных комментариев. Интернет-пользователи справедливо возражали: зачем же ИГИЛ провозглашать врагом весь мир, если пока что их успехи даже на сирийском театре боевых действий пока что весьма условны? Да и стилистика ролика предполагает куда больше затрат и ресурсов нежели те, которыми обладает эта организация.

Даже читатели польской газеты Gazeta Wyborcza, которая в числе первых сообщила о появлении ролика, выразили скепсис и негодование. "Пожалуйста, удалите эту чушь с вашего сайта. Даже если не обращать внимания на содержание ролика, он вызывает две ассоциации: или компьютерная игра, или голливудский фильм", "Это ролик с официального канала ИГИЛ на Youtube? Мне кажется, такового не существует. Потому меня очень удивляет то, как журналисты серьёзного издания обсуждают чей-то информационный вброс. С нетерпением ожидаю официального комментирования фильмов о рептилоидах".

Технология распространения самого ролика довольно проста. Кто-то вбросил его на видеохостинги Youtube и Vimeo. Разумеется, резкий всплеск интереса к роликам привлек внимание администраторов, ролики тут же удалили. Однако его уже успели перезалить на другие каналы и начали широко тиражировать и обсуждать в СМИ. Никаких свидетельств о связи между роликом и джихадистским медиа-центром "Аль Хаят", которому приписывают первоначальную публикацию воззвания, тоже обнаружить не удаётся. Но тут появляется небольшая зацепка: один из пользователей сети Facebook упоминает, что в распространении исходного ролика засветились участники некой группы Anonymous Kollektiv, подконтрольной российской ФСБ.

Что же, посмотрим, что это за Anonymous Kollektiv, и мог ли он распространять откровенно радикальный информационный вброс в интересах российских спецслужб? Стоит сказать несколько слов об общем движении Anonymous, под именем которого скрывается мировое сообщество так называемых "хактивистов" — анонимных борцов за права и свободу каждой отдельно взятой личности. Общей догмой движения Anonymous является некий анархизм, некая форма цифрового и информационного антиглобализма. Сообщество хакеров выступает скорее против мировых геополитических игроков и чьей-то конкретной гегемонии, чем в поддержку чьей-либо стороны. Именно поэтому, при подобной общей концепции Anonymous, немецкий Kollektiv выглядит эдакой белой вороной. Мощная антиамериканская риторика, широкими мазками по Меркель, ферфлюхтен мигрантен и множество перепостов кремлевского пропагандистского канала RT. И ни одного плохого слова о России. Выглядит, честно говоря, странновато.

Второй момент, который обращает на себя внимание — в качестве дополнительной страницы Anonymous Kollektiv указана соответствующая группа в российской социальной сети VKontakte.

Основанная в 2006 году как площадка для коммуникации молодежной аудитории, с годами ВК стала основной соцсетью для самых широких слоев населения, как в пределах России, так и за рубежом. Разумеется, российские спецслужбы не могли оставить столь лакомый кусок без внимания. В 2013 году основатель и главный вдохновитель компании Павел Дуров последовательно отстаивал принцип защиты личных данных пользователей, когда ФСБ требовала предоставить данные по организаторам групп в поддержку Евромайдана. В 2014 году среди акционеров компании разгорелся искусственный конфликт, в результате которого Павел Дуров был вытеснен с поста генерального директора, компания же перешла под контроль российского холдинга Mail.ru Group. Сам Дуров сдержанно прокомментировал происходящее, и "поздравил" с приобретением новых владельцев: "сегодня ВКонтакте переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова" (ближайших соратников президента РФ Владимира Путина). Таким образом, получается, что хакерская группировка, которая ставит во главе угла политическую независимость и тщательно блюдёт анонимность, базируется в соцсети, с недавнего времени полностью подконтрольной российским спецслужбам. Парни, ну вы серьёзно?

Дальше — больше. Тут же, среди записей немецкого "анонимуса", легко обнаружить ролик под красноречивым названием "Wozu braucht Amerika den Großen Krieg in Europa?", то есть, "Почему Америке нужна большая война в Европе?". Стандартный набор пропагандистских штампов: мирная, но грозная Россиюшка, страшная Америка, которая пытается отвлечь внимание от дырявых штанов и внешнего долга, ради чего, руками мелкой украинской хунты, пытается развязать кровавую мировую войну в Европе. Не правда ли, и визуальный стиль, и набор штампов кажутся очень знакомыми?

Основную мысль метко выразил один из топовых комментариев к ролику: "Я надеюсь, у зрителей нет особых иллюзий. 2-3 парня из группы "Анонимус" за неделю вряд ли создали бы подобное видео. Речь идёт о профессиональной и качественной работе 5-6 уровня сложности. Вполне очевидно, что за созданием ролика стоят серьёзные заказчики. Всё видео преисполнено симпатии к России, и не базируется на конкретных фактах, которые может перепроверить простой человек. Именно потому я призываю с осторожностью наслаждаться пропагандистским — а это именно пропагандистское, хотите вы того или нет — видео. Ну, и главный вопрос: кто, как не Россия (и её соответствующие структуры), заказали этот ролик?"

Теперь же конкретно об участии и интересе России. И стилистика, и идеологическое наполнение ролика полностью идентичны творениям некой медиастудии "Океям нет". В названии студии фигурирует кредо "Русская контрпропаганда", этому кредо полностью подчинена тематика их видео. Самым известным детищем студии стал довольно забавный ролик "Я — русский оккупант", где закадровый голос нелепо пытается оправдать акты российской агрессии и завоеваний, попутно попугивая враждебный Запад. От лица студии выступает некий Евгений Журов, якобы создатель соответствующего паблика и автор видео. Но вот незадача — заметив очевидное сходство ролика с творчеством студии "My Duck's Vision", к продюсеру студии Юрию Дегтярёву обратились российские СМИ. И тот, видимо из чистого тщеславия, признал: да, Журов — фейковый персонаж, от имени которого MDV распространяет агитпроп собственного производства и зарабатывает на этом деньги.

"На примере старых работ, наши ролики стоят от 500 тысяч и выше. Это если не включать работу по созданию легенды, ведения аккаунтов в соцсетях, через которые это все вбрасывается. На создание всяких Евгениев Журовых", — заявляет Дегтярев в интервью изданию Medialeaks. Тут же Дегтярёв открыто признаёт: своеобразная стилистика роликов студии MDV стала их визитной карточкой, потому узнаваемость роликов порой играет против создателей видео. "Этот ролик делали мы. Просто мы не можем отойти от собственного стиля и прокалываемся, и нет смысла уже скрывать", — признается Дегтярев. Так же открыто он признает и наличие определенного агрессивного стиля — того самого, который явно объединяет и ролики "Я — русский оккупант", и антиамериканские ролики MDV от имени "Океям нет", и ролик немецких "анонимусов", и, конечно же, ролик от имени ИГИЛ: "Мы поддерживаем тот текст, который звучит в ролике. Мы бы иначе этого не делали, это было бы лицемерием. Но я не думаю, что мы приносим какой-то пропагандистский деструктивный вред, делясь своими мыслями так агрессивно", — комментирует свои воззрения Дегтярёв.

В беседе не обошли стороной и заказчиков. Разумеется, следы ведут туда, куда и предполагалось: "Конечно, у наших роликов есть заказчики. И это люди, которые поддерживают те призывы, которые звучат в наших роликах. Что я могу сказать про них? Они связаны с государством. Они белые. Они сверху", — открыто говорит сам Дегтярёв. Кроме того, тема ИГИЛ уже давно проскакивает в риторике самого Дегтярёва, и как для простых шуток её становится многовато. В частности, в июне этого года он начинает шутить — мол, наберу 6666 лайков и вступлю в ИГИЛ. И если эта запись — явная клоунада, то обещание начать работать над роликами для исламских террористов — уже довольно неоднозначное заявление.

Таким образом, отдельные звенья этой грязной истории складываются в определенную цепь. Российская студия "My Duck's Vision" — продюсер Юрий Дегтярёв и дизайнер Тимур Константинов — делает пропагандистские ролики в интересах российского руководства и спецслужб. Ролики выкладывают на своем канале, от имени специально созданной фейковой студии "Океям нет", в группе немецких псевдоанонимусов, и, возможно, где-то ещё. В двадцатых числах ноября MDV монтирует очередной ролик, теперь уже от имени ИГИЛ, в котором большинство стран называют врагами этой террористической организации.

Через подконтрольную группу немецких псевдоанонимусов ролик вбрасывают в западные СМИ, где поднимается паника, которая докатывается и до Украины. Тем самым российские спецслужбы достигают сразу двух поставленных целей. Во-первых, внимание мирового сообщества плавно смещается с российской агрессии в Сирии и Украине на новую угрозу — ведь, в соответствии с утверждениями ролика и в свете недавней террористической атаки в Париже, новые теракты могут быть совершены в любой из перечисленных стран. Во-вторых, из агрессора и мирового изгоя, экономика которого практически задушена западными санкциями, Россия становится потенциальным мощным союзником западной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

В целом, российский след в изготовлении и распространении ролика от имени ИГИЛ очевиден. Открытым остается только один вопрос. Ведь с опровержением своего авторства не выступили представители самой террористической организации ИГИЛ! То есть, или же цели и намерения России и ИГИЛ совпадают, и явных противоречий между ними нет, или же российские пропагандисты действуют от имени и при полном одобрении исламских террористов. Друзья, простите — так против кого же тогда воюют ваши войска в Сирии?

фото: videopress.com