На Луганщине ОБСЕ обнаружила 12 крупнокалиберных гаубиц боевиков

Неподалеку от города Лутугино на Луганщине, что в 20 км от фронта, миссия ОБСЕ обнаружила 12 крупнокалиберных гаубиц боевиков.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что незаконные вооруженные формирования не закончили отвод тяжелого вооружения от линии разграничения.

Утром 5 декабря наблюдатели зафиксировали 12 единиц 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в поселке Юрьевка вблизи города Лутугино, где расстояние до фронта составляет около 20 км. При этом вооруженные боевики угрожали оружием специалистам ОБСЕ", — сказал Мотузяник.

По его информации, в населенных пунктах Озеряновка и Зайцево неподалеку от Горловки на линии разграничения были обнаружены неотведенные танки противника.

Напомним, под Горловкой российским наемникам дали по зубам: атака ДНР завершилась большими потерями.