Черновецкий сколачивает в Грузии политическую партию и метит в парламент

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий создает в Грузии политическую партию "Счастливая Грузия".

Об этом Черновецкий заявил в субботу на мероприятии своего фонда "Социальное партнерство" в Кобулети, передает ГрузияOnline.

Он призвал всех вступать в его партию и добавил, что главный офис будет располагаться в Тбилиси. По словам Черновецкого, партия будет поддерживать европейские ценности и не будет разделять российские интересы, уточняет издание "Ньюпост".

"Я не выступаю против нынешней власти, но парламент буду критиковать. Мне не нравится их работа. Грузия остановлена. Есть определенные успехи, но парламент не работает", — сказал Черновецкий.

Черновецкий также подчеркнул, что никого не собирается приглашать в партию из Украины и получит от них лишь экспертную помощь. В ближайшие планы Черновецкого входит участие в парламентских выборах 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что семья Черновецкого вывезла за границу коллекцию дорогих автомобилей.