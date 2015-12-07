Горбулин назвал три сценария возвращения Донбасса в Украину

Возвращение оккупированных территорий Донбасса в Украину может происходить в результате трех сценариев.

Об этом заявил заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Владимир Горбулин, пишет Укринформ.

"Как мы представляем себе самую логику возвращения. Если речь идет о Донбассе, то мы рассматриваем три базовых сценария", — сказал он.

Первый базовый сценарий — "хорватский".

"Это — жесткий сценарий, который предполагает отсутствие каких-либо компромиссов с оккупантами. Освобождение происходит в результате силовой операции", — отметил Горбулин.

Среди очевидных позитивов такого сценария он назвал следующее: реальная военная победа над агрессором, возможность привлечения к ответственности виновных, установить свои правила на освобожденных территориях. Среди негативов — затраты на восстановление, резкое обострение отношений с Россией, возможна потеря поддержки со стороны всех союзников Украины.

Второй сценарий — "молдавский".

"Это —результат компромисса с марионеточным режимом, когда происходит его частично легализация, устанавливают правила сосуществования и начинается бесконечный процесс сближения сторон в многочисленных переговорных форматах", — отметил директор НИСИ.

Из позитивов такого варианта — прекращение военных действий и финансовая помощь на восстановление Донбасса. "С позитивов: военные действия действительно могут быть остановлены. Такое решение будет приветствоваться и Европейским Союзом, и Штатами, и Россией. И даже можно ожидать финансовой помощи на восстановление Донбасса. В этом в последнее время есть целый ряд заявлений и во Франции, и в Германии ", — отметил Горбулин.

Однако он указал на то, что в результате конфликта "на самом деле превратится в внутренне украинский, которым на самом деле он никогда не был и не является": ДНР и ЛНР фактически будет легализовано, а их методы борьбы получат определенное оправдание как успешный формат".

При этом, в Украине такой сценарий может привести к "еще большей, чем сейчас, внутриполитического кризиса власти". "И именно к этому сценарию нас подталкиваемые Минские договоренности", — добавил Горбулин.

Третий вариант — "немецкий".

"Разделенная страна объединяется волей народа в результате переосмысления причин раскола и приобретение общих ценностей, восстановление политического и культурного единства. Украина при этом получает моральную сатисфакцию, поскольку территориальная целостность определяется объединяющей ценностью. Также важна положительная реакция на такой шаг. Возникают серьезные предпосылки для переговорного процесса по Крыму. Но это не будет победой одной из сторон конфликта: объединение возможно лишь как результат идеологического и политического компромисса", —заявил Горбулин.

При этом, он указал на то, что Украина будет вынуждена "принять определенные требования по автономии региона, дать гарантии местному истеблишменту".

"Очевидно, что представителями другой стороны будут уже не русские марионетки, но все те же люди с несколько отличным пониманием ситуации".

По его словам, путь по схожему сценарию в Германии занял почти полвека, но в Украине "он может быть пройден значительно быстрее".

Напомним, Горбулин ранее заявлял, что Москва и ДНР-ЛНР загоняют ситуацию на Донбассе в "бесконечный тупик"