Генерал-разведчик успокоил: Россия и боевики не готовы к масштабному наступлению

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что на Донбассе боевики и поддерживающая их Россия не готовы к масштабному наступлению.

Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".

В то же время военный эксперт подчеркнул, что у так называемых ДНР и ЛНР нет соответствующего ресурса.

"Более того, сейчас хорошо подготовлены силы АТО, которые не допустят прорыва", — от генерал-разведчик.

Кроме того, по его словам, в России "не предвидят масштабного наступления ни по одному из направлений фронта". "Это наша оперативная информация", — приводят журналисты слова экс-главы Службы внешней разведки.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.