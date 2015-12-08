Байден рассказал, как Россия пытается подорвать стабильность Украины

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Российская Федерация пытается подорвать стабильность и суверенитет Украины, используя инструменты коррупции.

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что украинскому государству нужно не дать РФ придавить себя финансово.

"Украина должна оставаться сильной, чтобы она могла сделать собственный выбор, она должна быть сильной в обороне, экономике с сильной системой демократического управления", — отметил вице-президент.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что на территории Украины сепаратисты организованы Российской Федерации, которая ими и управляет. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.