Политолог о возвращении беглого Януковича: живые свидетели Путину не нужны

Политолог Тарас Березоыец прокомментировал заявление беглого экс-президета Виктора Януковича о том, что он хочет вернуться в политику, заявив, что живые свидетели российскому президенту Владимиру Путину не нужны.

Комментировать желание беглого экс-президета Виктора Януковича вернуться в большую политику - это из области психиатрии, а не политологии, написал он на странице в Facebook.

Есть ли у Януковича будущее, нет ли у Януковича будущего, вам расскажут нарколог и психиатр. Тем не менее, я бы не сбрасывал со счетов, что старый негодяй забрасывает пробный шар на реакцию общества и силовиков. Так вот, пусть не надеется. Его возвращение возможно, только если начнется со скамьи подсудимых. Ну а туда он сесть не может по определению. Живые свидетели Путину не нужны, написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович заявил, что хочет вернуться в политику.

Как известно, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что со следующего года в Украине начнутся заочные судебные процессы по делам Виктора Януковича и его пособников.