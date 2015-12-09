Аксенов потребовал от России отказаться от украинской электроэнергии

У Крыма нет критической потребности в поставках электроэнергии из Украины

Об этом заявил самозваный "глава" глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в интервью "Крымской газете".

"На сегодняшний день мощность перетока по энергомосту из Единой энергетической системы России составляет 200-260 мегаватт, а после запуска в ближайшие дни второй нитки мы получим еще 200 мегаватт. Вместе с собственной генерацией этого количества достаточно, чтобы покрыть нынешние потребности Крыма", — подчеркнул он.

Кроме того, Аксенов утверждает, что "критической потребности в поставках электроэнергии из Украины не существует уже сегодня".

"Я довел свою позицию и позицию крымчан до федерального центра, поскольку убежден, что идти на поводу у шантажистов крымчане не намерены. Однако окончательное решение принимает Минэнерго РФ", — подытожил так называемый глава аннексированного Крыма.

Как известно, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.



Президент России Владимир Путин, прибывший 2 декабря в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.

5 декабря энергомост из России не выдержал нагрузки, полуостров снова окунулся в темноту.