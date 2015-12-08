В штабе АТО назвали самые горячие точки на Донбассе

Сегодня, 8 декабря, террористы продолжили провокационные обстрелы наших позиций на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели огонь по Верхнеторецкому, Песках, Опытному, Авдеевке и Новгородскому. По Песках работали и 82-мм минометы.

Из противотанкового ракетного комплекса стреляли в направлении Луганского.

Из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели неприцельный огонь по Зайцево, Луганскому и Майорску.

Прицельный огонь по нашим позициям боевики вели из гранатометов различных типов по Станице Луганской, Песках и дважды Новгородскому.

Ранее в штабе АТО отмечали, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы продолжили обстреливать позиции силовиков на всех направлениях (Донецком, Артемовском, Мариупольском и Луганском).