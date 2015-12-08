Политолог о выступлении Байдена: "вата" и россияне бесновались не зря

Выступление вице-президента США Джозефа Байдена в Верховной Раде — мегапозитив. Не зря "вата" и россияне бесновались два дня. Украина, по словам Байдена, это центр Вселенной и поэтому весь цивилизованный мир смотрит с надеждой.

Об этом политолог Кирилл Сазонов написал в своем блоге на Site.ua.

"Выступление Байдена в Верховной Раде — мегапозитив. Не зря "вата" и россияне бесновались два дня. Украина — друг. Никто не собирается нас разменивать или идти на компромиссы. Наоборот — позиция очень жесткая.

Украина, по словам Байдена, "это центр Вселенной и от нашей победы зависит очень многое. Поэтому весь цивилизованный мир смотрит с надеждой. Помощи будет много. Главное, чтобы мы не отступились и прошли свой путь до конца. Про российскую агрессию говорил жестко и очень прямо. Про танки и пушки в Донбассе, про оккупацию Крыма. Про то, что цель России — разрушить Украину, расколоть нас и уничтожить экономику. И дал понять — если мы слабину не дадим, то можем рассчитывать на своих союзников безоговорочно. ВВХ лучше забыть про все надежды — позиция США по Украине очень жесткая.

Шевченко цитировал — лучше некоторых наших как бы патриотичных политиков. Очень мощная и очень позитивная речь. Мотивировал всех. Напоследок из забавного. Байден сказал, что до выхода из Донбасса и прекращения оккупации Крыма никто с РФ санкций не снимет. Чувствуете разницу между фразами "До прекращения оккупации санкции никто не снимет" и "Санкции снимем после прекращения оккупации"?

Наверное, санкции вообще не снимут, пока Верхняя Вольта с ракетами не превратится просто в Верхнюю Вольту. В общем, если резюмировать выступление Байдена - Украина сильная и великая страна. И у нас сильные великие союзники. Ну а негодяи, которые хотят нам помешать, будут наказаны общими усилиями. Главное, чтобы мы не сдавались", — пишет политолог.

Напомним, Сегодня, 8 декабря, Джозеф Байденн выступал на пленарном заседании Верховной Рады.

Читайте на "Главреде": "Визит вице-президента США Байдена в Украину: сильный игрок или Гамлет?"