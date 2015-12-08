У Порошенко рассказали о "гнетущих" итогах встречи в Минске

Террористы на Минских переговорах продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников. Гнетущее впечатление.

Об угнетающих итогах встречи контактной группы в Минске рассказала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию войны в Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Минск. Гнетущее впечатление. Три недели назад мы должны были провести операцию по освобождению Владимира Ж., тяжело раненного, с ампутированными конечностями. Боевики заблокировали сделку, еще и выложили видео замученного до полусмерти человека на своих "телеканалах". Об этой истории, как и о других примерах издевательств и пыток мы снова поднимали вопрос на гуманитарной подгруппе", — написала Геращенко.

Она призвала международное сообщество не только требовать реформирования в стране, но и помощь решить вопрос с освобождением заложников.

"Во время всех этих тяжелых дискуссий об увольнении конкретных, замученных и истязаемых людей, я почему-то думала о прекрасной речи наших американских и европейских друзей, в которых они отмечают, что должна сделать Украина в контексте выполнения Минских соглашений. А что должен сделать мир, чтобы помочь Украине дожать РФ и бандитов по выполнению этих соглашений, в частности, освобождения заложников", — подчеркнула она.

Террористы продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников.

"Боевики продолжают свой гнусный шантаж: требуют амнистии и освобождения настоящих преступников. Приведу один пример: в их списках есть убийца, осужденный еще 11 лет назад. Какое он имеет отношение к Минским соглашениям?", — написала уполномоченный президента.

Геращенко потребовала от международных благотворительных организаций более активной позиции.

"Это (нежелание боевиков освобождать заложников, — ред.) также требует более активной позиции Красного Креста и ОБСЕ, а не только констатации факта, что их не допускают и очередного беспокойства... Красный Крест допускают в тюрьмы Сирии и Ирака, и только подконтрольные РФ боевики блокируют доступ миссии в Свои застенки", — подчеркнула она.

Между тем, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое завершилось в Минске на своей странице в Facebook написала: "Возможное продление работы Трехсторонней контактной группы в 2016 году будет зависеть от соответствующего решения лидеров стран Нормандской четверки".

"Успех работы гуманитарной, экономической и политической подгрупп зависит, в первую очередь, от соблюдения режима тишины на Донбассе", — добавила Олифер.

По ее словам, следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 15 декабря.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что результаты переговоров в Минске не радуют.