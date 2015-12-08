Волонтер назвал три сценария развития событий на Донбассе

8 декабря 2015, 21:53

Перед заморозкой нас почти наверняка ждут еще несколько эскалаций, говорит Виталий Дейнега.

Танки сил АТО, иллюстрация

Вы когда-нибудь задумывались о сценариях развития событий на Донбассе? Их всего 3: длительная и болезненная заморозка конфликта, полномасштабная война и наше наступление.

Об этом основатель волонтерской группы "Вернись живым" Виталий Дейнега пишет на странице движения в Facebook.

Большинство экспертов склоняется к первому варианту, правда с оговоркой. Оговорка состоит в том, что перед заморозкой нас почти наверняка ждут еще несколько эскалаций. Их исходом может стать второй вариант — полномасштабная война. Это второй по шансам вариант, ненамного уступающий первому. Что в таком случае будет происходить? "Учения" на нашей границе с Россией закончатся, и весь их контингент перекочует на Донбасс в лучшем случае под видом "миротворцев", в худшем — в открытую с ракетами и авиацией. В этот же момент полным ходом закачаются сепарские подполья в крупных городах юго-востока. И в ход пойдут российские контингенты в Приднестровье, Беларуси и Крыму, пишет Дейнега.

Вы никогда не задумывались, почему Россия так хотела купить вертолетоносцы "Мистраль"? Эти корабли могут стать в нейтральных водах и высадить свой десант внезапно в радиусе двухсот километров. Для чего их хотела купить Россия? На кого она собиралась нападать? Уж точно не на Сирию, считает волонтер.

Он напомнил, что особенность Черноморской акватории в том, что применение подлодок в войне с Украиной практически исключено. Возле наших берегов просто нет необходимых глубин. Так что нашим кораблям будет легче. И главная их задача — не допустить десантирования и нанести максимальный ущерб врагу. Флот — это самый дорогой вид войск. Даже дороже авиации. В Грузии Россия потеряла не один самолет, во многом благодаря нашим "Букам". Тогда она пошла в полный рост. Если она пойдет в полный рост на нас — потеряет часть своих корыт, стоявших в севастопольских бухтах. И здесь будет работать в первую очередь наш флагман — фрегат "Гетьман Сагайдачний".

"Теперь вы понимаете, зачем мы купили им новый радар? — пишет Дейнега. — Да, это не военный радар и он не сопряжен с оружием, но на фрегате осталось много других систем, которые позволят отработать по целям, которые найдет наш радар. Плюс он еще и сопряжен с системой идентификации AIS. Она позволяет определять гражданские суда, порты их приписки и маршруты. Кроме того, этот радар позволяет рассчитывать траектории движения кораблей в автоматическом режиме. Неплохо, правда? Радар нам обошелся столько, сколько стоят 2 неплохих дальнобойных тепловизора. Вы догадываетесь, сколько стоит "Сагайдачний"? А сколько стоят корабли Черноморского флота РФ, которые он успеет потопить в случае войны? Вот-вот. Ну и важно, чтобы ребята на флоте чувствовали нашу поддержку. Помните курсантов из Севастополя, которые в 2014-м спели украинский Гимн перед предателями и оккупантами? Угадаете, на каком корабле служат некоторые из них? Правда, они заслуживают нашей поддержки?"

По словам волонтера, для завершения истории с "Сагайдачним" нужно докупить два комплекта уже упомянутой системы AIS. AIS 5ELGR-161/162-BG, цена одного — 365 долл.. И два строительных тепловизора (они очень пригодятся при пожарах (это нормальное дело на корабле). Цена такого теплика около 1500 долл.

"Ребята готовы выполнить перед нами свой долг. Готовы ли мы?", — задает резонный вопрос Виталий.

Хотите помочь? Обращайтесь к волонтерам "Вернись живым".

Если завтра война или зачем мы помогаем флотуВы когда-нибудь задумывались о сценариях развития событий на Донбассе? Их...

Posted by Повернись живим on 8 грудня 2015 р.
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АТО Донбасс война волонтер Вернись живым Дейнега фрегат Сагайдачный Гетьман Сагайдачний
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