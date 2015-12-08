Путин не оставляет надежду расшатать Украину: аватар Янукович вылез сегодня не случайно

Президент РФ Владимир Путин в своих фантазиях не оставляет надежд расшатать Украину. В Кремле, очевидно, задумали, чтобы в выпусках украинских новостей были два сюжета с вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом заявил директор Центра политических и социологических исследований Сергей Таран, на своей странице в Facebook.

"Вы же не думаете, что Янукович по собственной инициативе перед вами "выступал". То, что выступало, является извне похожим на Януковича аватаром, которым руководит Путин и который в своих фантазиях не оставляет надежд расшатать Украину, вернув в политику тех, кого легко ненавидеть, и с кем намертво связан конфликт и разрушение... Но и не случайно аватар вылез именно сегодня. Очевидно, в Кремле задумали, чтобы в выпусках украинских новостей были два сюжета с Байденом и Януковичем — вот, мол, одного уровня политики! Получилось немного не так, как хотелось, — украинцы увидели не двух политиков, а два космически разных мира - один из которых в прошлом, а второй — в будущем. И Украина как раз посередине", — отметил политолог.

Напомним, политолог Тарас Березовец прокомментировал заявление Януковича о том, что он хочет вернуться в политику, отметив, что живые свидетели Путину не нужны.

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