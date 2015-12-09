Арсений Яценюк призвал Порошенко к единству

"У нас есть только один путь — путь единства, путь продвижения вперед и путь ответственности перед нашей страной", — заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Национального совета реформ во вторник, 8 декабря.

Арсений Яценюк напомнил, что одним из основных месседжей вице-президента США Джо Байдена, который выступил в украинском парламенте, касался единства. "Вы как никто должны крупнейший политический опыт в этой стране. И я хочу вас заверить, Петр Алексеевич, что у нас есть только один путь, и я первый сторонник и ваш союзник, — путь единства, путь продвижения вперед и путь ответственности перед нашей страной", — подчеркнул он.

"Это страна, в которой мы родились, в которой мы живем, и за которую мы отвечаем, как избранные народом Украины политические лидеры", — добавил глава правительства.

"С нашей общей политической волей, со всей ответственностью перед украинским народом мы все пройдем. Мы примем не только Налоговый кодекс и бюджет. Мы сделаем нашу страну успешной. И следующий визит или Президента Соединенных Штатов Америки, или любого другого лидера, которые нас сегодня поддерживают, будет со следующим мессиджем: "Им это удалось. Это удалось Президенту, это удалось правительства и, в первую очередь, это удалось народа Украины", — подчеркнул Арсений Яценюк.