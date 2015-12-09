Нардеп обвинил Саакашвили в трате на личные нужды миллионов из благотворительного фонда воинов АТО

Глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили тратит на личные нужды и собственный пиар миллионы гривен из благотворительного фонда, созданного для помощи воинам АТО.

Об этом заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов в среду во время выступления с парламентской трибуны.

"С 30 апреля в Одессе работает шайка грузинских "реформаторов " во главе с главным реформатором Тбилиси и всея Грузии Михо Чудотворцем", — сказал он, вызвав аплодисменты и смех в сессионном зале.

"12 ноября грузинская хакерская группировка" Хинкали" опубликовала ряд интересных документов, которые свидетельствуют, что команда Саакашвили грабит и ежедневно тратит на личные нужды средства благотворительного фонда, созданного для реабилитации воинов АТО", — сказал он.

"На эти средства они устраивают себе банкеты, покупают дорогие автомобили, вызывают певиц из Рима и Тбилиси для развлекательных мероприятий и многое другое, в частности, тратят средства на личный пиар", — подчеркнул Голубов.

Нардеп отметил, что 111 тыс. грн из фонда для бойцов АТО было потрачено на фуршет в "Бристоле", 3 млн грн за три дня было потрачено на личный пиар Саакашвили на телеканале "Интер", 4 млн — на покупку шести автомобилей для кортежа "реформаторов", 300 тыс. потрачено на бензин.

По словам Голубова, также стало известно, что деньги фонда идут на оплату перелетов Саакашвили и его телохранителей.

"Самое главное, что за деньги этого фонда прилетел начальник УМВД Одесской области генерал милиции Гия Лордкипанидзе. А это является настоящим коррупционным правонарушением. Поэтому я требую от нового антикоррупционного прокурора немедленно разобраться с этими фактами и отстранить этого чиновника от должности. И этот человек будет заниматься чистками в милиции?! Какие чистки? Какие реформы? Взяточники! Воры в законе!", — возмутился депутат.

"Эта грузинская банда, приехавшая сегодня на гастроли, как цирковая группа, гастролирует сегодня по нашей стране и собирает средства на осенние выборы в Грузии. Они отсюда поедут и оставят после себя коррупцию и позор", — резюмировал Голубов.