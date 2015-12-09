Путин дал отмашку судиться с Украиной за кредит Януковича

Если Украина та не погасит долг перед РФ на 3 миллиарда долларов, президент Владимир Путин поручил Кабмину подать по этому поводу в суд.

Об этом Путин сказал на встрече с членами правительства после доклада главы Минфина РФ Антона Силуанова по ситуации с украинским долгом, передает РИА "Новости".

"На четыре-то года можно было бы как-то поучаствовать в том, чтобы разделить эти риски. Мне даже непонятно. Ну ладно, хорошо, подавайте в суд тогда", — сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина не вернет предоставленный ей во времена президентства Виктора Януковича кредит в 3 млрд долларов.