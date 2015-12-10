Байден доволен поездкой в Украину: могут создать по-настоящему свободную страну

Вице-президент США Джо Байден по возвращении из Украины рассказал о целе своего визита в Украину и признал, что поездка была хорошей.

Об этом сообщается на странице Белого дома в Facebook.

По его словам, целью его визита в Украину было стремление лучше узнать представителей руководства страны.

"Это было хорошая поездка, в ходе которой я имел честь выступить в Верховной Раде —законодательном органе Украины. Я встретился со спикером Рады Гройсманом, Президентом Порошенко и премьер-министром Яценюком. Я приехал туда, чтобы узнать этих людей, и я считаю, что, работая вместе, они могут создать по-настоящему свободную, единую, демократическую Украину".

Joe Biden here. Folks, we're back from Ukraine. It's been a good trip. Over the course of it, I had the honor of... Posted by The White House on 9 декабря 2015 г.

Во время своего визита Байден заверил руководство страны, что США будут с народом Украины в любой ситуации.

Напомним, ранее обозреватель Олег Пономарь назвал самый важный момент для украинского государства в выступлении Джозефа Байдена. Ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.

видео: facebook.com/WhiteHouse