Активистка об блэкауте в Крыму: "ватникам" не дали забыть "великого вождя" Путина

После энергетической блокады Крыма жители полуострова начали задумываться, кто именно виноват в том, что они сидят без электричества, а билборды с изображением президента РФ Владимира Путина — подсвечены.

Об этом соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала на чате в "Главреде".

"Одна часть населения очень поддерживает акцию (украинские патриоты и крымские татары), а другая часть с пророссийскими взглядами не поддерживает блокаду и блэкаут. Местные "ватники" стали хуже относиться к крымским татарам, делая их виновниками этой блокады", — рассказал активистка.

Она также добавила, что когда почти весь полуостров был в темноте, ярко подсвечивались только билборды с Путиным, а также здания Верховного Совета Крыма и правительства Крыма.

"Это инструмент пропаганды, чтобы население не забывало о "великом вожде". А крымские татары над этим смеются и говорят, что все будут знать, кого благодарить за то, что люди сидят без света", — пошутила координатор общественной инициативы.

Напомним, активистка ранее рассказала, что Россия сама подыгрывает участникам блокады, испортив отношения с Турцией и запретив все турецкое на территории Крыма и России.

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