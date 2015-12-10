Боевики обстреляли Красногоровку из танков, а по Курахово били из "Града": карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе эпицентром противостояния за минувшие сутки была Красногоровка, где были зафиксированы многочисленные минометные и танковые обстрелы. Также боевики держат на линии соприкосновения и эпизодически используют установки "Град-П" ("Партизан").

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении, вблизи пос. Луганское враг применил БМП, а также стрелковое оружие и гранатометы. Несколько спокойнее было севернее Горловки в Майорске, где вчера произошли два краткосрочные провокации. В пос. Новгородское враг применил 120-мм миномет и гранатометы различных систем.

Очень сложной остается ситуация вблизи Донецкого аэропорта, где противник вернулся к тактике круглосуточных обстрелов наших позиций. Правда, тяжелое вооружение на участке фронта Авдеевка — Пески применяется эпизодически. Однако здесь активно работают вражеские снайперы.

Эпицентром противостояния вчера была Красногоровка. На этом рубеже обороны были зафиксированы многочисленные минометные и танковые обстрелы.

По пос. Кураховка (12 км к линии фронта) было выпущено 4 ракеты из вражеской установки "Град". Зато в Марьинке вчера было спокойно.

Также, по оперативной информации, боевики держат на линии соприкосновения и эпизодически используют установки "Град-П" ("Партизан").

На Луганском направлении, боевики трижды нарушили режим тишины на участке фронта Счастье —Трехизбенка вдоль Северского Донца. При этом враг применил гранатометы различных систем и 82-мм миномет.

На Мариупольском направлении в пос. Новтороицкое произошло боестолкновение сил АТО с противником. Также беспокойно вчера было в Широкино, где состоялось 2 обстрелы из 82-мм минометов, серия выстрелов из гранатометов, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения.

Также в зоне АТО было обнаружено полеты 9 БПЛА (все в Донецкой области, в частности вблизи Авдеевки и Мариуполя). Также 2 российских БПЛА вели воздушную разведку вдоль линии государственной границы возле Луганской и Харьковской областей.

Напмоним, ранее в штабе АТО отмечали, что в течение суток боевики в зоне АТО на Донбассе более 30 раз нарушили условия перемирия. А под Мариуполем, произошел не продолжительный бой с ДРГ, в результате которого враг отступил.