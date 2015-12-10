Гройсман зарегистрировал законопроект о перевыборах мэра Кривого Рога

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман поручил оперативно подготовить к голосованию законопроект по выборам в Кривом Роге.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман провел встречу с лидерами фракций коалиции. Он поручил аппарату Верховной Рады сразу же после регистрации законопроекта о проведении внеочередных выборов городского головы Кривого Рога обеспечить его безотлагательное рассмотрении в профильном комитете парламента в соответствии с регламентом и оперативное вынесение для голосования в сессионном зале", — сообщил пресс-секретаря спикера Дмитрий Столярчук.

Народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что их фракция не будет поддерживать никаких решений в парламенте до принятия закона о выборах в Кривом Роге.

Перед этим он сообщал о подготовке проекта данного закона, указав, что документ готов, но "не хватает лишь подписей Юрия Луценко и Олега Ляшко и согласия Владимира Гройсмана ставить его на голосование".

Тем временем, Верховная Рада закрыла утреннее пленарное заседание. Об этом объявил председатель парламента Владимир Гройсман.

По его словам, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" попросили о перерыве, но по его завершении согласно регламенту (с 14:00) объявляется перерыв между утренним и вечерним пленарным заседанием. Таким образом, спикер удовлетворил просьбу двух фракций о перерыве и закрыл утреннее заседание.

Напомним, Соболев призывает назначить выборы мэра в Кривом Роге.