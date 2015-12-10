Порошенко создает в Раде новую депутатскую группу — СМИ

В Верховной Раде может возникнуть новая депутатская группа, ориентированная на Администрацию Президента. Во главе этого объединения должна стать председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, а основой группы будут депутаты, которые были исключены из фракции "Самопомочи".

Эту информацию подтвердили независимо друг от друга несколько парламентариев, пишет Апостроф.

"В Верховной Раде ведется работа по созданию третьей депутатской группы с правами фракции. Вероятным руководителем группы они называют народного депутата Анну Гопко (внефракционная). Она и другие депутаты — Виктор Кривенко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник и Остап Еднак (все внефракционные), которых исключили в августе из фракции "Самопомочи", — должны стать основой для этого парламентского объединения. Напомним, в данный момент в Раде функционируют две депутатские группы с правами фракций — "Видродження" и "Воля народа".

Сама Гопко не захотела говорить на тему группы, впрочем, не опровергнув свою причастность к ее созданию. "Создадим — пригласим на презентацию", — сказала она. А на вопрос о возможных сроках оформления состава группы ответила: "В Библии написано: "Когда пришла полнота времени". Все должно дозреть. Не может ребенок родиться раньше положенного срока".

Остальные депутаты также не захотели комментировать идею собственного объединения. Напомним, эти пять парламентариев, прошедших в Раду по партийному списку, лишились места во фракции за поддержку президентских изменений в Конституцию в части децентрализации власти, против которых настойчиво выступала "Самопомич". Тогда собеседники издания во фракции неофициально говорили, что пятерка депутатов попала под влияние главы государства.

И сегодня источники издания приписывают команде президента инициативу по организации группы Гопко. Официально эту информацию в БПП не комментируют.

По словам собеседников во фракции, основным ресурсом для наполнения состава группы, скорее всего, станут внефракционные депутаты, которых сегодня в Раде 50 человек. Регламент ВР устанавливает количественный ценз для формирования депутатских групп в парламенте этого созыва — минимум 19 человек.

Однако народный депутат Олег Медуница ("Народный фронт", НФ) полагает, что к формируемой группе Гопко могут присоединиться также депутаты, в данный момент состоящие во фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП).

"Их фракция летит в тартарары. Там собраны люди с совершенно разными идеологическими взглядами. Они с трудом уживаются друг с другом. И я не исключаю, что какая-то часть депутатов БПП решит, что в другом объединении им лучше", — сказал Медуница.

Ранее "Главред" сообщал, что депутаты БПП повздорили на заседании фракции: глава политсилы Юрий Луценко грозит отставкой.