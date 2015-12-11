Дипломат рассказал, как "пятая колонна" Москвы пытается разрушить единство Евросоюза

Решение Евросоюза отложить продление санкций против России свидетельствует о том, что "пятая колонна" Москвы пытается разрушить единство ЕС.

Об этом дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду".

"Это, безусловно, сигнал, причём не особо позитивный. Он в который раз говорит о том, что Москва посредством своих приверженцев и "пятой колонны" пытается добиться самого важного — разрушить единство Европейского Союза. Это — одна из основных задач московской дипломатии, пропаганды, и над этим денно и нощно работает и пропагандистская машина, и спецслужбы, и так называемые дипломаты", — говорит экс-министр.

"К сожалению, эта работа местами является успешной. Создано много "ячеек антиевропейскости" в странах ЕС (имею в виду и крайне правые, и крайне левые политические силы). Последний блестящий пример такой работы — победа праворадикалов во Франции, которые даже не скрывают, что получают деньги от Кремля. Аналогичные вещи мы наблюдаем и в нескольких других странах Евросоюза", — заметил дипломат.

"Но есть одно "но". В ключевых европейских столицах понимают, что отсутствие единства в позиции будет значить конец европейского проекта. На фоне недавнего заявления Байдена о том, что США не смирятся с российской агрессией и оккупацией Крыма, я сомневаюсь, что Европейский Союз сможет так легко отказаться от ключевого элемента давления на Россию, коим являются экономические санкции. Поэтому в дискуссии, которая состоится (в принципе, это нормальный процесс: если есть необходимость в дискуссии, она должна вестись), ключевые страны возьмут верх и решение о продлении санкций будет принято. По идее, должно быть решение не только о продлении санкций, но и об их усилении, поскольку Россия сорвала Минские договорённости. Но, думаю, компромиссом будет, как минимум, продление санкций ЕС против России на полгода", — считает международный эксперт.

"Как быть Украине в данной ситуации? Её цель должна оставаться прежней. Должно быть постоянное ежечасное информирование руководства европейских стран о том, что на самом деле происходит на Донбассе и в Крыму — что ничего не меняется, что то, что мы наблюдаем, является очевидным нежеланием Москвы (именно Москвы, а не её марионеток с Донбасса) выполнять взятые на себя обязательства. Должна вестись мощная информационная работа, на которую у нас нет ни гривны в бюджете. Возможно, по той причине, что в России на информационную политику тратят миллиарды, а у нас — нули, мы и видим такие результаты. Так что в таких условиях ничего нового нам не нужно делать, мы по-прежнему осознаём, что против нас ведётся серьёзная дезинформационная работа, которой мы должны не только противостоять, но и предпринимать упреждающие шаги", — резюмировал Огрызко.

Напомним, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что революция в РФ неизбежна, а введенные против России санкции Запада не только сокращают резервы государства, но и заморозили технологическую отсталость многих отраслей.