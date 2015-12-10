Координатор "КрымSOS" объяснила, что заставит Россию вернуть полуостров Украине

Слаженная работа мировой общественности, санкции Запада против России, а также действия украинских властей заставят Путина вернуть оккупированный и аннексированный Крым.

Об этом соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала на чате в "Главреде".

"Я не знаю, Россия вернет или ее заставят вернуть Крым. Вопрос Крыма лежит не только в плоскости желаний России, но и в плоскости международного давления и действий украинской власти по возвращению Крыма", — говорит активистка.

Она напомнила, что на Россию сейчас оказывается большое давление со стороны международных партнеров. "Экономика России находится в очень плохом состоянии, и не за горами то время, когда население РФ будет реагировать, возможно, даже бунтами. Как бы цинично и грубо это ни звучало, но чем хуже будет в России, тем быстрее будет приближаться возвращении Крыма в состав Украины", — подчеркнула координатор общественной инициативы.

В то же время она заметила, что не исключает совершенного другого статус крымской автономии в составе Украины. "Конечно, я имею в виду крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины. Для этого есть много дискуссий, но, конечно, нужно проводить разъяснения того, что это даст населению Украины и Крыма, как будет выглядеть автономия, и украинская власть ведет диалог с лидерами крымскотатарского народа, как уверяет нас Президент Украины и министр иностранных дел Климкин — готовится "дорожная карта" относительно предоставления такой автономии", — подытожила соучредитель "КрымSOS".

Напомним, активистка ранее рассказала, что Россия сама подыгрывает участникам блокады, испортив отношения с Турцией и запретив все турецкое на территории Крыма и России.

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