Активистка уверена: Запад не "подарит" России Крым

РФ пытается вытеснить с территории полуострова коренное население, отметила Ташева.
Соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева считает, что страны Запада не "подарят" России аннексированный украинский полуостров.
Об этом она сообщила во время чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время активистка подчеркнула, что вопрос Крыму снова стал активно обсуждаться на различных международных уровнях.
"…о чем свидетельствует, в том числе, последняя речь господина Байдена (вице-президент США Джозеф Байден — ред.) в стенах Верховной Рады, когда он в очередной раз подчеркнул, что Крым есть и будет оставаться частью Украины", — отметила Ташева.
Кроме того, координатор общественной инициативы сказала, что "сейчас российская оккупационная власть делает все от себя зависящее, чтобы вытеснить коренное население с территории Крыма, замещая его русским".
"Насчет культуры, то культура крымских татар в Крыму не развивается, и все новое, что происходит в Крыму, имеет преимущественно пропагандистский характер… "власть" пытается каким-то образом использовать то, что там происходит, со своей целью", — добавила она.
Напомним, ранее Тамила Ташева выразила мнение, что слаженная работа мировой общественности, санкции Запада, а также действия украинских властей заставят президента России Владимира Путина вернуть Украине аннексированный Крым.