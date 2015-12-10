Активистка уверена: Запад не "подарит" России Крым

Соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева считает, что страны Запада не "подарят" России аннексированный украинский полуостров.

Об этом она сообщила во время чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время активистка подчеркнула, что вопрос Крыму снова стал активно обсуждаться на различных международных уровнях.

"…о чем свидетельствует, в том числе, последняя речь господина Байдена (вице-президент США Джозеф Байден — ред.) в стенах Верховной Рады, когда он в очередной раз подчеркнул, что Крым есть и будет оставаться частью Украины", — отметила Ташева.

Кроме того, координатор общественной инициативы сказала, что "сейчас российская оккупационная власть делает все от себя зависящее, чтобы вытеснить коренное население с территории Крыма, замещая его русским".

"Насчет культуры, то культура крымских татар в Крыму не развивается, и все новое, что происходит в Крыму, имеет преимущественно пропагандистский характер… "власть" пытается каким-то образом использовать то, что там происходит, со своей целью", — добавила она.

Напомним, ранее Тамила Ташева выразила мнение, что слаженная работа мировой общественности, санкции Запада, а также действия украинских властей заставят президента России Владимира Путина вернуть Украине аннексированный Крым.