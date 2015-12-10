В СБУ рассказали, сколько человек на Донбассе боевики удерживают в плену

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что на Донбассе боевики удерживают в плену 131 человека.

Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что сейчас известно место нахождения 57 заложников.

"...74 человека находятся в тех местах, которые мы проверяем, уточняем о них информацию", — отметил советник главы силового ведомства.

Напомним, ранее Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.