Ситуация на фронте остается напряженной: враг 40 раз обстрелял наши позиции

Ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе остается напряженной, однако стабильной и полностью контролируемой нашими защитниками. За прошедшую ночь боевики 40 раз нарушали условия прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, в районе временно оккупированного Донецка бандиты продолжили активно обстреливать позиции сил АТО. В частности, из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем они били по Опытному, Песках, Новгородскому, Красногоровке. В окрестностях Красногоровки также упали и разорвались несколько десятков 120 и 82-мм мин врага.

На Артемовском направлении боевики обстреляли наши позиций из 120-мм минометов вблизи Зайцево.

Там же в течение последней ночи противник применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а также работал снайпер захватчиков.

Информации о любых потерях среди украинских воинов в течение последней ночи и в настоящее время не поступало.

Напмоним, ранее в штабе АТО отмечали, что в течение суток боевики в зоне АТО на Донбассе более 30 раз нарушили условия перемирия. А под Мариуполем, произошел не продолжительный бой с ДРГ, в результате которого враг отступил.