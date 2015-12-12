Украинский журналист: Путин бежит с Донбасса

Отказ России от дальнейших поставок "гуманитарной помощи" в так называемую "Луганскую народную республику" (ЛНР) можно объяснить лишь тем, что президент РФ Владимир Путин бежит с Донбасса.

Об этом пишет политолог и журналист Виталий Портников в своем блоге на Espreso.tv.

"Главарь ЛНР Игорь Плотницкий объясняет этот отказ каким-то мифическим "мировым кризисом" и экономическими санкциями против путинского режима, но не объясняет, в чем изменение ситуации на самом Донбассе. Почему жители оккупированных территорий 45 раз нуждались в помощи России, а теперь им не стоит надеяться на поддержку "родственников", — пишет журналист.

"Ответ на это вопрос прост — Путин идет. У него нет денег на войну и нет денег на Донбасс. И каждое новое снижение цены на нефть убеждает кремлевского правителя, что с продолжением, а тем более с расширением оккупации — придется подождать до лучших времен. Если еще несколько месяцев назад Путин мог думать о консервации ситуации и создание на оккупированных территориях "квази-государства" за российские деньги и под руководством кураторов из ФСБ, то теперь ему приходится решать, как уйти, сохранив лицо. Свое лицо, а не лицо Плотницкого.

А потому — какие конвои? Донбасс и раньше жил на положении некоего "казачьего стана", платили в основном бандюганам, а те уже должны были удерживать "баб и детишек". Но сейчас и бандиты рискуют остаться без поддержки — и слова Плотницкого это наглядно демонстрируют.

Путин хочет подвести жителей выдуманных им же самим "народных республик" к мысли, что на него рассчитывать не стоит", — пишет он.

Как известно, Плотницкий ранее заявил, что Россия в 2016 году больше не будет гнать "гуманитарку" на Донбасс.

"Чтобы было понятно всем — когда ребенку уже полтора года, как нашей республике, то, наверное, пора отлучать ее от груди и от того понятия, что такое гуманитарная помощь в принципе", — пояснил Плотницкий.

фото: ej.ru