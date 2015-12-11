Соболев пожаловался, что в зале Рады у него украли папку с подписями за отставку Шокина

В сессионном зале Верховной Рады Украины у народного депутата Украины Егора Соболева (фракция "Объединения "Самопомич") украли папку с документами, где были листы с подписями народных депутатов за отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.

Об этом Соболев написал в своем Facebook, передает УНИАН.

"В завершение этой недели работы этой Верховной Рады Украины. С моего стола в зале голосований в парламенте исчезла папка с подписями за отставку Виктора Шокина", — отметил Соболев.

"В зале парламента. Куда имеют доступ исключительно парламентарии. На момент исчезновения в папке было 127 подписей. Последней подписалась депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Продан. Подписи заново мне собрать будет нетрудно. Склонность чиновников к воровству ликвидировать будет сложнее, но уже есть план", — добавил депутат.

Для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правозащитники заявили о том, что Шокин ответственный за провал борьбы с высокопоставленными коррупционерами.