В "Народном фронте" уверены, что выходка Барны — следствие масштабной антиправительственной кампании

Инцидент, который сегодня произошел в Верховной Раде во время годового отчета коалиционного правительства, недопустим для европейского парламентаризма.

Об этом говорится в заявлении фракции "Народного фронта"

Выступая перед парламентом, премьер Арсений Яценюк аргументированно и подробно задекларировал общие достижения коалиции и Кабинета министров. Во время речи глава правительства акцентировал внимание на последовательном выполнении коалиционного соглашения и реализации программы правительства в направлениях, а именно в отношении полного удовлетворения нужд Вооруженных Сил, повышения социальных стандартов, усиления энергетической независимости, дерегуляции, системных реформ образования и медицины. Подытоживая свое выступление, премьер-министр обратился к парламентариям с предложением принять бюджет, налоговую реформу и продолжить совместную работу над внедрением критически важных реформ для Украины.

Отчет правительства прервал дикарский поступок депутата от Блока Петра Порошенко Барны. Нам сложно найти адекватное объяснение для таких действий парламентария. Вместе с тем, мы выражаем свою убежденность в том, что проступок члена фракции БПП стал агрессивным следствием масштабной и целенаправленной антиправительственной кампании, которая грозит дестабилизацией всего государства в исторически ответственный момент.

Требуем от Президента Украины дать публичную оценку действиям депутата от фракции "Блока Петра Порошенко".

Премьер-министр и фракция "Народного фронта" последовательно декларируют направленность на продуктивную и командную работу коалиции "Европейская Украина". Мы убеждены, что сегодня это единственный шанс уберечь государство в условиях внешней агрессии со стороны России и других вызовов для Украины.

Обращаемся ко всем участникам политического процесса, особенно к отдельным партнерам по коалиции с требованием проявить государственное мышление, прекратить популистскую антиправительственную кампанию и направить всю свою энергию на совместное решение проблем, стоящих перед Украиной.