Портнов "фарцует" несвежими подписями за отставку Шокина

Беглый экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов показал снимки, на которых видно список с подписями за отставку Шокина, пропавший в пятницу в зале Рады.

Об этом говорится в сообщении Портнова в Facebook.

Он отметил, что продаст недорого папку с подписными листами за отставку генерального прокурора Украины или выменяет их у него же на хорошее, ранее никому не проданное уголовное дело или на дело, находящееся в стадии предпродажной подготовки, или на свое уголовное дело.

"Форма расчётов наличная. Самовывоз, стопроцентная предоплата. Прямые поставки. Посредников прошу не тревожить", - говорится в его сообщении.

Вместе с тем, в июле в Интернете сообщалось о том, что депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины. При этом был опубликован список подписей, совпадающий с тем, который опубликовал Портнов.

Напомним, ранее сообщалось, что Соболев пожаловался, что в зале Рады у него украли папку с подписями за отставку Шокина.