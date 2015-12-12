"Народный фронт" о коалиции: ответственность за страну лежит на нас

Народные депутаты фракции "Народный фронт" во время встречи с Президентом Петром Порошенко обсудили вопросы сотрудничества всех фракций коалиции.

Об этом лидер фракции Максим Бурбак рассказал журналистам под стенами Администрации Президента.

"Мы обсудили насущные проблемы и вопросы сотрудничества наших фракций коалиции. Вопросы, которые нам нужно принимать на будущей пленарной неделе — это и налоговая реформа, и бюджет следующего года, и реформа судопроизводства", — сообщил Бурбак.

"Мы вышли на конструктив. Было согласовано, что нам нужно улучшить координацию и сотрудничество всех четырех фракций коалиции", — отметил лидер фракции "Народный фронт".

Он отметил, что также обсуждалась возможность введения совместных заседаний фракций для выработки решений по спорным законопроектам, для дальнейшего положительного голосования их в сессионном зале.

"Чтобы в зал коалиция выходила с большинством голосов и чтобы поддерживать все реформы, которые внедряет и правительство, и Президент", — подчеркнул он.

"Все мы понимаем, что ответственность за страну лежит на нас. Любые вопросы должны быть решены в плоскости диалога. Никто никому ульматумы не выставляет и не имеет права на это. И поэтому такие встречи будут введены на постоянной основе", — резюмировал Бурбак.