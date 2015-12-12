У Порошенко рассказали о неспокойной ситуации на Донбассе: есть потери, карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом говорится в информации о событиях в зоне проведения АТО за минувшие сутки.

На Луганском направлении не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков. День прошел спокойно.

На Донецком направлении враг сосредоточил свои агрессивные действия именно на этом направлении. В районе Донецкого аэропорта, в частности поселков Пески, Опытного и Авдеевки, боевики осуществляли как прицельные, так и неприцельно обстрелы с целью спровоцировать украинских военных на огонь. В основном боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Также по нашим позициям у Песок работал вражеский снайпер.

Горячей точкой остается район Красногоровки. Кроме упомянутого оружия, боевики стреляли из зенитной установки, а также дважды применили 82 мм минометы. Несмотря на вражеские обстрелы, украинские военные делают все возможное, чтобы соблюдать график восстановления поврежденной инфраструктуры в городе. Группа гражданско-военного сотрудничества ВСУ обеспечила работу бригад электриков для восстановления электроснабжения в городе.

Также неспокойно было на Светлодарской дуге — у поселков Новгородское, Луганское, Мироновский и Зайцево, где боевики вели неприцельный огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. К северу от Донецка боевики применили гранатометы и стрелковое оружие против сил АТО неподалеку от Марьинки, рассказал сегодня на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Мариупольском направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Широкино с использованием гранатометов.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком работала вражеская зенитка.