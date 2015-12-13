Россия выбирает новую тактику агрессии против Украины — СМИ

13 декабря 2015, 20:35

Громкие операции спецслужб в тылу связаны с обострением на фронте, отмечает журналист.

Силовики на Донбассе, иллюстрация

Россия выбирает новую тактику агрессии против Украины. Новый этап — террор внутри страны, на мирных территориях.

Об этом уже откровенно говорят представители СБУ, сообщает ТСН.

Несколько громких операций Службы безопасности — по всей стране. Изъятое оружие. Задержаны информаторы боевиков, включительно с агентом внутри службы. Есть, к сожалению, и жертвы. Во время задержания вооруженной группы, которую обвиняют в терроризме и связях с российской ФСБ, погибли офицер "Альфы" Андрей Кузьменко и один из участников группы по кличке "Лесник".

Журналисты были уверены, что речь идет об легендарном партизане, который работал в Славянске. Оказалось, что нет: погибший, Олег Мужчиль, тоже использовал псевдоним "Лесник". И тоже принимал участие в добровольческом движении: по крайней мере, сотрудничал с "Правым сектором".

Впрочем, лидеры правосеков предполагают, что "Лесник-2" мог быть агентом ФСБ.

Громкие операции спецслужб в тылу, очевидно, связаны с обострением на фронте, отмечает журналист издания.

В зоне АТО на Донбассе боевики сеют смертоносный металл там, где есть антиукраинские настроения. Чтобы еще больше проросла ненависть к Украине. Где у местных есть родственники среди боевиков, и пожилые женщины взывают к украинским солдатам: "Уйдите, и они перестанут по нам стрелять".

"80% местного населения – против нас", – говорит боец 14-й бригады Мардук.

Красногоровка и Марьинка – слабое звено. "Удобное место для провокаций и для прорыва", – говорит боец, который воюет здесь год.

"Бывало, что стреляли нам в спину. Проводим бой – по нам работает кто-то позади", – вспоминает боец 14-й бригады Мардук.

Фронт там, где край села. В спину бойцам стреляли с соседней улицы.

Но ситуация изменилась буквально на глазах. 9 декабря спецназовцы провели в Красногоровке операцию по выявлению диверсантов. 600 бойцов, мощная техника, проверка каждого дома. 84 задержанных подозревают в связях с боевиками. После проверки большинство отпустили. Но намекнули, что это не последний подворовой обход. Похоже на мягкую демонстрацию силы. Возможно, это субъективная оценка, но вечером того же дня журналист издания впервые услышал от местных жителей, что они — тоже Украина, и что им не хватает украинского телевидения.

"Донбасс уважает силу", — с сожалением признают местные бойцы сопротивления, которые работают по ту сторону линии фронта.

"Наш регион долгое время находился под юрисдикцией бандитов. Люди привыкли работать на кого-то. Ген рабства присутствовал здесь очень давно", — отмечает боец "Партизан".

"Когда работают минометы, с двух сторон работают снайперы, чтобы мы не могли поднять головы, чтобы мы не видели, где выход", — говорит боец "Джоконда".

"Один-два снайпера, или 10-12. Это такое ощущение, что с полигонов привозят снайперов, чтобы они тренировались на нас. Скорее всего — это российские военнослужащие, которые приезжают потренироваться перед отправкой, возможно, в ту же Сирию", — предполагает боец "Медведь".

Попав под огонь террористов, от сквозного ранения головы погиб один из старейших бойцов 14-й, доброволец Анатолий Лоцман.

Украинские бойцы знают, что живут под постоянным прицелом снайпера, потому остается только молиться.

"Но это не полигон. Противник ищет слабые места, чтобы в следующем году устроить хотя бы еще один котел!", — предупреждает бывший шахтер, который собирает информацию среди боевиков. Поэтому и скрывает лицо. Его псевдо — "Лесник". Именно его, из-за одинаковых позывных, перепутали с еще одним "Лесником", погибшим во время спецоперации "Альфы" в Киеве.

"Я — "Лесник". Я продолжаю работать на благо Украины. Никогда не предам и ни на какие ФСБ я не работал и не буду работать", – говорит мужчина.

Знаем, что у настоящего "Лесника", того, который летом 2014-го очень близко подобрался к Стрелкову-Гиркину, есть наградное оружие и следы работы хирурга. Его товарищи по оружию продолжают собирать информацию об оперативных планах противника.

"Наша задача — тихо войти и тихо выйти, работа на поражение не является нашей основной целью", — отмечают участник движения сопротивления.

Внезапность уже не является преимуществом противника. И сверхсекретные наступательные планы боевиков не станут сюрпризом для украинских бойцов, которые держат оборону в холодных окопах.

Холодные окопы выдержать можно, говорят ребята на передовой. А вот холодные души — значительно сложнее. На этой неделе в Интернете активно обсуждали последний пост бойца АТО Алексея Болдырева, который имел позывной "Малыш". Он погиб четыре дня назад, 9 декабря. Сработал заложенный боевиками фугас. Шансов выжить не было. Но накануне успел сказать последнее слово, от которого — мороз по коже.

"Так часто стала звучать фраза: "Люди устали от войны"... Дорогие люди, отдохните. Мы не устали и защитим ваш отдых. Для вас — войны нет, но вы всё равно устали от неё... Не переживайте! Здесь, где войны нет, — мы, идиоты, которые могли откупиться или свалить в другую страну, защитим ваш отдых. Мы не умеем уставать. И не нужно париться о пацанах, которые здесь! Вы ведь не просили Вас защищать. Вы вообще не понимаете, за кого мы здесь воюем. Но это не важно. Вы ведь устали. Отдыхайте...", — написал Алексей Болдырев.

видео: ТСН

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