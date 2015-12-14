"Кремлевские марионетки" не унимаются: провоцировали силы АТО на Донбассе

В ночь на понедельник, 14 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями режим прекращения огня, осуществив около 25 провокационных обстрелов позиций силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что "кремлевские марионетки" применяли разное оружие.

"По Майорску (находится под оккупированной Горловкой) бандиты прицельно били из гранатомета, а по Новгородскому — из стрелкового оружия. В частности, там вел огонь вражеский снайпер", — отметили военные.

По их данным, в течение ночи злоумышленники также осуществили неприцельные обстрелы из гранатометов и снайперского оружия по Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов — по Луганскому, а из стрелкового оружия — по Майорску.

Больше всего нарушений "режима тишины" было зафиксировано вблизи захваченного Донецка, там под неприцельный огонь врага снова попали Опытное, Авдеевка, Марьинка и Пески, наемники, в основном, применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

"Кроме того, этой ночью бандиты пророссийских гибридных группировок семь раз били из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов по Красногоровке", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України